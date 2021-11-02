Во вторник, 2 ноября, в 16:00 в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского обыграли сверстников из испанской «Барселоны» (4:1).

После 4-х туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е и досрочно обеспечили себе выход в весенний раунд соревнований.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица

Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1. Досрочная весна! Видео голов и обзор

Голы: Самба Диалло, 2, 82, Кирилл Попов, 45+1, Максим Дьячук, 66 – Хуан Гарридо, 37.

ГОЛ! 1:0. Самба Диалло, 2 мин.

ГОЛ! 1:1. Хуан Гарридо, 37 мин.

ГОЛ! 2:1. Кирилл Попов, 45+1 мин.

ГОЛ! 3:1. Максим Дьячук, 66 мин.

ГОЛ! 4:1. Самба Диалло, 82 мин.