Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1. Досрочная весна! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Юношеской лиги УЕФА

  • 02.11.2021 18:20
  • 3403 просмотра
  • 3 комментария
Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1. Досрочная весна! Видео голов и обзор
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 2 ноября, в 16:00 в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского обыграли сверстников из испанской «Барселоны» (4:1).

После 4-х туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е и досрочно обеспечили себе выход в весенний раунд соревнований.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица

Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1. Досрочная весна! Видео голов и обзор

Голы: Самба Диалло, 2, 82, Кирилл Попов, 45+1, Максим Дьячук, 66 – Хуан Гарридо, 37.

ГОЛ! 1:0. Самба Диалло, 2 мин.

ГОЛ! 1:1. Хуан Гарридо, 37 мин.

ГОЛ! 2:1. Кирилл Попов, 45+1 мин.

ГОЛ! 3:1. Максим Дьячук, 66 мин.

ГОЛ! 4:1. Самба Диалло, 82 мин.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 18:46
    +3
    Топари jr
    Ссылка
    Tamer
    Tamer, 02.11.2021 19:01
    0
    А потім, я так розумію, всі ці майбутні зірки українського футболу згнивають у нічних клубах?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 02.11.2021 19:00
    0
    А Бавария 19 в отличие от взрослых
    Ссылка
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