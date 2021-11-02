Миколенко сыграет, в запасе БЕйко. Испанские СМИ угадывают состав Динамо

Испанское издание Sport.es опубликовало свою версию ориентировочных стартовых составов команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона».
Автор заметки поставил в старт Виталия Миколенко, который выбыл из-за травмы. Также флангами почему-то поменялись Виктор Цыганков и Карлос Де Пена.
Немного обидели и вратарей столичного клуба. По прогнозу, на скамейке запасных останутся БЕйко и НещерАт.
Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник — Sport.es
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