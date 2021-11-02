Миколенко сыграет, в запасе БЕйко. Испанские СМИ угадывают состав Динамо

Цыганков и Де Пена поменяются флангами

  • 02.11.2021 13:45
  • 2244 просмотра
  • 10 комментариев
Миколенко сыграет, в запасе БЕйко. Испанские СМИ угадывают состав Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Испанское издание Sport.es опубликовало свою версию ориентировочных стартовых составов команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона».
 
Автор заметки поставил в старт Виталия Миколенко, который выбыл из-за травмы. Также флангами почему-то поменялись Виктор Цыганков и Карлос Де Пена. 
 
Немного обидели и вратарей столичного клуба. По прогнозу, на скамейке запасных останутся БЕйко и НещерАт.

Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Источник — Sport.es

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Flexandr
    online
    Flexandr, 02.11.2021 13:49
    +5
    SHPARENKO
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 02.11.2021 14:36
    +3
    Испанцы как и обычно, нужно чтобы Шапаренко забил, как в свое время Цыганков сделал
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 02.11.2021 14:59
    +1
    u6464u, 02.11.2021 14:05
    играть надо нормально что бы вас знали, а так и останетесь Шпаренками,
    в 97 тренер барсы голландец тоже ЧЕВЧЕНКО не мог вспомнить как зовут---но потом запомнил на всю жизнь
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 02.11.2021 15:03
    0
    Мама Марти Костюк в запасі у Динамо?)
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 02.11.2021 14:59
    0
    Уже дважды ковёркали гишпанцы фамилии наших футболистов и оба раза получали дырку от бублика по итогам матчей... Бог Троицу любит!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.11.2021 15:02
    -1
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 14:57
    -2
    сейчас местные школьнички будут посылать читать статьи они же всё читают, потому такие умные и много зарабатывают
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 14:55 (изменен)
    -2
    миколенко ещё не до конца травмировался, с барсой дотравмируется и на сборную уже его не хватит?
    Ссылка
    Fender
    Fender, 02.11.2021 14:47
    -2
    Spectra, 02.11.2021 14:36
    Испанцы как и обычно, нужно чтобы Шапаренко забил, как в свое время Цыганков сделал
    Ты можешь объяснить почему беженец максим считает что я это ты? Куда ты пнул этого недоразвитого?
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 02.11.2021 14:05
    -3
    играть надо нормально что бы вас знали, а так и останетесь Шпаренками,
    Ссылка
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