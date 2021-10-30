Динамо потеряло Миколенко

Защитник киевской команды пропустит две недели из-за травмы

  • 30.10.2021 19:23
  • 6320 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо потеряло Миколенко
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

22-летний левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко пропустит две недели из-за травмы.

«К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет», — сказал главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Мариуполем» (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Источник — ФК Динамо Киев

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 30.10.2021 20:37
    +2
    nivava, 30.10.2021 19:44
    Ну, для сборной, это как раз - ПЛЮС
    Для сборной Боснии разве что
    Ссылка
    samird
    samird, 30.10.2021 20:35
    +2
    nivava, 30.10.2021 19:44
    Ну, для сборной, это как раз - ПЛЮС
    Ты ошибся ресурсом. Анкету на вакансию клоуна заполняй в другом месте.
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 30.10.2021 19:42
    0
    Де Пена, Вербич изначально играл на этой позиции. Луческу разберётся.
    Ссылка
    rus
    rus, 30.10.2021 20:06
    -2
    Andrew Schebet, 30.10.2021 19:42
    Де Пена, Вербич изначально играл на этой позиции. Луческу разберётся.
    Ну и бред ты написал!
    Ссылка
    nivava
    nivava, 30.10.2021 19:44
    -10
    belerilf1, 30.10.2021 19:34
    как обычно, перед сборной травма
    Ну, для сборной, это как раз - ПЛЮС
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 30.10.2021 19:34
    -14
    как обычно, перед сборной травма
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности