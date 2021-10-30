Динамо потеряло Миколенко

22-летний левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко пропустит две недели из-за травмы.

«К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет», — сказал главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Мариуполем» (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.