Леонид БУРЯК: «Оборона Динамо играет хорошо, эта Барселона им по зубам»

Эксперт считает, что у украинского клуба есть шансы на успех

  • 02.11.2021 12:39
  • 276 просмотров
  • 4 комментария
Леонид БУРЯК: «Оборона Динамо играет хорошо, эта Барселона им по зубам»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет каталонскую «Барселону».

Известный в прошлом игрок и тренер Леонид Буряк поделился мыслями об этом матче.

«Киевлянам не хватает Миколенко, Беседина, Бурды. Несмотря на кадровые потери, Луческу на минувшей неделе сделал хорошую ротацию состава, многих увидел в деле и, без сомнения, сделает надлежащие выводы.

Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против «Динамо». Относительно отсутствия Агуэро, — думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был в лазарете, сыграл мало, и на него в Барселоне сейчас ставку не делают. А вот Пике — серьезная потеря каталонцев. Посмотрим, как тренер «Барселоны» закроет эту брешь.

Шапаренко демонстрирует качественный футбол. Кроме того, вся оборона «Динамо» играет хорошо. А в остальном — то, что для чемпионата Украины нормально, в еврокубках — не очень помогает.

Придется отталкиваться от того, что «Динамо» нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидательские настроения. В матче с «Барселоной» в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть.

Повторюсь, не закрыт только вопрос по атаке бело-синих. Следует помнить: не бьешь по воротам соперника — не выигрываешь! Трудно угадать результат, но, считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо»», - сказал Буряк.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    antt
    antt, 02.11.2021 13:19
    0
    Я думаю перемагати Барселону - це голосно сказано. Треба було там не програвати. Тому хоч би не програти, не відпустити Барселону в турнірній таблиці, і не випустити навіть теоретичні шанси на ЛЄ. Бо тоді прийдеться розраховувати лише на перемогу з Бенфікою і не тільки. А те що Жерар Піке не буде грати це безперечно плюс. Хоча він захисник а забив як нападающий, як і боснієць збірній минулого місяця. Так що про захист важко говорити коли від захисників пропускають.
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    Fender
    online
    Fender, 02.11.2021 13:13
    0
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    u6464u
    online
    u6464u, 02.11.2021 12:50
    0
    Лёнька ты взрослый дядька , на кого рассчитан этот спич, адекватные люди видят как играет это болото, а большинство и смотреть не хочет, надо делать финансовые вложения иначе дела с этой гоп компании не будет, они себя по моему исчерпали, вечно перспективные
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    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 12:58
    -2
    u6464u, 02.11.2021 12:50
    Лёнька ты взрослый дядька , на кого рассчитан этот спич, адекватные люди видят как играет это болото, а большинство и смотреть не хочет, надо делать финансовые вложения иначе дела с этой гоп компании не будет, они себя по моему исчерпали, вечно перспективные
    В твій недоклуб вкинули 50+ лямів і шо, і де?
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