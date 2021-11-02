Леонид БУРЯК: «Оборона Динамо играет хорошо, эта Барселона им по зубам»

Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет каталонскую «Барселону».

Известный в прошлом игрок и тренер Леонид Буряк поделился мыслями об этом матче.

«Киевлянам не хватает Миколенко, Беседина, Бурды. Несмотря на кадровые потери, Луческу на минувшей неделе сделал хорошую ротацию состава, многих увидел в деле и, без сомнения, сделает надлежащие выводы.

Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против «Динамо». Относительно отсутствия Агуэро, — думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был в лазарете, сыграл мало, и на него в Барселоне сейчас ставку не делают. А вот Пике — серьезная потеря каталонцев. Посмотрим, как тренер «Барселоны» закроет эту брешь.

Шапаренко демонстрирует качественный футбол. Кроме того, вся оборона «Динамо» играет хорошо. А в остальном — то, что для чемпионата Украины нормально, в еврокубках — не очень помогает.

Придется отталкиваться от того, что «Динамо» нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидательские настроения. В матче с «Барселоной» в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть.

Повторюсь, не закрыт только вопрос по атаке бело-синих. Следует помнить: не бьешь по воротам соперника — не выигрываешь! Трудно угадать результат, но, считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо»», - сказал Буряк.