В среду, 3 ноября, состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет донецкий «Шахтер».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Арбитр из Франции Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.
«Реал» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Реал» – «Шахтер» покажет видеосервис MEGOGO. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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