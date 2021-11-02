В среду, 3 ноября, состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет донецкий «Шахтер».



Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Арбитр из Франции Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.



«Реал» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов



В прямом эфире поединок «Реал» – «Шахтер» покажет видеосервис MEGOGO. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Шахтер».