Во время матча чемпионата Норвегии у футболиста на поле остановилось сердце

Полузащитник норвежского клуба Эмиль Палссон перенес остановку сердца в игре 27-го тура второго дивизиона национального чемпионата.

Игра «Согндала» против «Стьордалс Блинк» была прерван на 12-й минуте из-за сердечного приступа Палссона. Футболисту 11 минут оказывали экстренную помощь на поле, а затем он был госпитализирован.

28-летний Палссон выступает за «Согндал» на правах аренды, игрок принадлежат «Сарпсборгу». В его активе есть один матч за сборную Исландии.

Напомним, что подобный эпизод случился с Кристианом Эриксоном на Евро-2020.