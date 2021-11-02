Конте получит €175 миллионов на трансферы, если возглавит Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» предоставит Антонио Конте большой трансферный бюджет, если итальянский специалист согласится возглавить клуб.
«Шпоры» готовы предложить Конте €175 миллионов на трансферы.
Ожидается, что тренер подпишет контракт сроком на полтора года. Конте заменит у руля клуба португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту.
Последним клубом Конте был миланский «Интер», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.
Источник — The Sun
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