Конте получит €175 миллионов на трансферы, если возглавит Тоттенхэм

Руководство лондонского клуба готово серьезно усилить команду зимой

  • 02.11.2021 05:32
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Конте получит €175 миллионов на трансферы, если возглавит Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» предоставит Антонио Конте большой трансферный бюджет, если итальянский специалист согласится возглавить клуб.

«Шпоры» готовы предложить Конте €175 миллионов на трансферы.

Ожидается, что тренер подпишет контракт сроком на полтора года. Конте заменит у руля клуба португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту.

Последним клубом Конте был миланский «Интер», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.

Источник — The Sun

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