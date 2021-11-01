Ириски не тянут. Вулверхэмптон обыграл Эвертон с голом украинца Килмана

В заключительном матче 10-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.

У хозяев голы забили Макс Килман (дебютный гол в АПЛ) и Рауль Хименес, а «ириски» ответили только точным ударом Алекса Ивоби.

Напомним, ранее защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман озвучил желание выступать за сборную Украины и даже получил украинский паспорт. Штаб сборной Украины следил за выступлениями Килмана, однако тот был заигран за сборную Англии по футзалу.

«Волки» набрали 16 очков и теперь на 7-й позиции в АПЛ, а «Эвертон» имеет 14 баллов и замыкает топ-10.

АПЛ. 10-й тур

«Вулверхэмптон» – «Эвертон» – 2:1

Голы: Макс Килман, 28, Рауль Хименес, 32 – Алекс Ивоби, 66.

Турнирная таблица чемпионата Англии