В поединке 10-го тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Счет в матче на 28-й минуте открыл Макс Килман, у которого есть украинский паспорт.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 2:1
Голы: Макс Килман, 28, Рауль Хименес, 32 — Алекс Ивоби, 66
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Эвертон).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Макс Килман (Вулверхэмптон).
Источник — YouTube
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