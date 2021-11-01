1 ноября в 19:30 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Черноморец».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Черноморец. Стартовые составы команд
Ворскла: Ризнык, Якубу, Яворский, Тамм, Пердута, Пуцлин, Челядин, Кане, Шехич, Степанюк, Рангель.
Запас: Ткаченко, Чеснаков, Кравчук, Бондаренко, Кушниренко, Павлюк.
Главный тренер: Юрий Максимов.
Черноморец: Кучерук, Биловар, Дубко, Скорко, Кузык, Вачиберадзе, Исаенко, Смирный, Авагимян, Цитаишвили, Ванат.
Запас: Варакута, Тлумак, Дихтярук, Кравченко, Сухоручко, Долгов, Бугай, Брагару.
Главный тренер: Юрий Мороз.
Источник — Sport.ua
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