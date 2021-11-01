Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет каталонскую «Барселону».
Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Динамо» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Динамо» – «Барселона» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Барселона».
Источник — Sport.ua
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