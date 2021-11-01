В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Минай».
Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр Арена», начало – в 17:00.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Минай. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд
Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток (кап.), Дубинчак, Батагов, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик.
Запас: Паст, Логинов, Лучкевич, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.
Главный тренер: Игор Йовичевич.
Минай: Кучер, Векляк, Матич, Кныш, Вишневский, Синегуб, Месхи, Гончар, Кулиев, Петрусенко (кап.), Билоног.
Запас: Пеньков, Хахлев, Семенко, Коваленко, Кобак, Байдал, Мякушко, Багайоко, Селезнев.
Главный тренер: Игорь Леонов.
Источник — Sport.ua
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