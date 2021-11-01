Днепр-1 – Минай. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд

1 ноября в 17:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2021 16:45
  • 300 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Минай. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд
© ФК Минай. Евгений Селезнев

В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Минай».

Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр Арена», начало – в 17:00.

Днепр-1 – Минай. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд

Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток (кап.), Дубинчак, Батагов, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик.

Запас: Паст, Логинов, Лучкевич, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.

Главный тренер: Игор Йовичевич.

Минай: Кучер, Векляк, Матич, Кныш, Вишневский, Синегуб, Месхи, Гончар, Кулиев, Петрусенко (кап.), Билоног.

Запас: Пеньков, Хахлев, Семенко, Коваленко, Кобак, Байдал, Мякушко, Багайоко, Селезнев.

Главный тренер: Игорь Леонов.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности