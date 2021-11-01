Виктор ВАЦКО: «Колос стал заложником своего прогресса»

Специалист – об очередном поражении команды из Ковалевки

  • 01.11.2021 15:42
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Виктор ВАЦКО: «Колос стал заложником своего прогресса»
© УПЛ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение «Колоса» от «Львова» (0:1) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

«Колос» стал заложником своего прогресса. Команда достигла результатов, которые на порядок выше, чем ситуация и уровень этой команды, и сейчас они стараются тянуться к этим результатам, но они просто неспособны, у них нет уровня, нет класса. Очень простое объяснение. Они поработали на трансферном рынке, подписали хороших, добротных футболистов. Мы видели Ситчинаву в «Ингульце», мы видели Нуриева в «Минае», тот же Золотов, Диего, Ренан. Нельзя сказать, что они ошиблись с этими игроками, но еще один важный момент, «Колос» раньше полагался на опытных футболистов, как Вадим Милько, Владимир Лысенко, Андрей Богданов, возможно, уже из-за возраста они «не вытягивают».

Они лидеры раздевалки, новые лидеры не выкристаллизовываются. Здесь вопрос, что в коллективе, как воспринимаются новые игроки. Нуриев был лидером в «Минае», Ситчинава был лидером «Ингульца», как они воспринимаются среди лидеров, которые сейчас находятся в «Колосе»? Второй момент – тренерская смена. Ушел Костышин, но остался весь тренерский штаб. Что вы хотели изменить? Кого хотели стряхнуть? Когда у тебя половина команды прячется от мяча в игре с Металлистом – тоже тренеру тяжело что-то строить. Когда принял, отдал, закрылся. У президента день рождения, команда играет дома лобовую игру за шесть очков, и они играют как зайчики, которых трусит. Два удара по воротам», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

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