Лео МЕССИ: «Если не получу седьмой Золотой мяч, ничего страшного»

Звезда ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о возможном завоевании седьмого Золотого мяча.
«Будет необычайным событием выиграть еще один «Золотой мяч». Седьмой будет безумием! Но если нет, ничего страшного не произойдет. Я уже достиг одной из своих главных задач.
Уйду ли я из международного футбола после ЧМ-2022? Я не особо думал об этом. Я живу день за днем, год за годом. Я не знаю, что произойдет на чемпионате мира или после него, просто об этом не думаю», — сказал Месси.
Ранее Месси стал лидером Лиги 1 по количеству ударов без забитых голов.
Источник — Sport.es
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