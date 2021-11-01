Лео МЕССИ: «Если не получу седьмой Золотой мяч, ничего страшного»

Аргентинец поделился отношением к главной футбольной награде

  • 01.11.2021 11:38
  • 851 просмотр
  • 5 комментариев
Лео МЕССИ: «Если не получу седьмой Золотой мяч, ничего страшного»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звезда ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о возможном завоевании седьмого Золотого мяча.

«Будет необычайным событием выиграть еще один «Золотой мяч». Седьмой будет безумием! Но если нет, ничего страшного не произойдет. Я уже достиг одной из своих главных задач.

Уйду ли я из международного футбола после ЧМ-2022? Я не особо думал об этом. Я живу день за днем, год за годом. Я не знаю, что произойдет на чемпионате мира или после него, просто об этом не думаю», — сказал Месси.

Ранее Месси стал лидером Лиги 1 по количеству ударов без забитых голов.

Источник — Sport.es

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Slavanacii
    Slavanacii, 01.11.2021 12:20
    +1
    Так а по факту йому нема за що й давати, при чому вже років 3 як немає за що....є футболісти які значно більше цього заслуговують.
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    zaval1965
    zaval1965, 01.11.2021 11:43
    +1
    Левандовский-вот кто заслужил награду.Хватит раздавать кому попало.
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.11.2021 12:55
    0
    Мой выбор Левандовский. Он прошлый год еще на его наиграл
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    StringerBell
    StringerBell, 01.11.2021 12:29
    0
    Ну типа реально он топ командам последние годы не забивает, вроде в ворота ПСЖ один кинул и всё, за сборную тоже самое, слабым накидывал, Бразилии нет. Вообще не понимаю почему в прошлом году не давали ЗМ, турниры закончили, ЛЧ доиграли, Левандовскому обязаны
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    terhoha
    terhoha, 01.11.2021 12:12
    -2
    Коротун губу розкатав на 7 мяч. Йому 6 ні за що дали.
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