Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

Финал Кубка Билли Джин Кинг прошел с 1 по 6 ноября на закрытых хардовых кортах в Чехии.



Участие в соревнованиях принимали 12 команд:

- восемь победителей Квалификации,

- финалисты последнего розыгрыша Кубка Федерации (Франция и Австралия),

- Чехия и Канада.



На групповом этапе сборные были поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф вышли только победители. Две команды-финалистки автоматически попали в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.

РАСПИСАНИЕ

Суббота, 6 ноября

17:00 по Киеву

Финал: РТФ – Швейцария – 2:0

Пятница, 5 ноября

11:30 по Киеву

Полуфинал №1: РТФ – США – 2:1

18:00 по Киеву

Полуфинал №2: Австралия – Швейцария – 0:2

Четверг, 4 ноября

11:30 по Киеву

Группа B: Австралия – Беларусь – 2:1

18:00 по Киеву

Группа D: Чехия – Швейцария – 1:2

Среда, 3 ноября

11:30 по Киеву

Группа А: Франция – РТФ – 1:2

18:00 по Киеву

Группа C: США – Испания – 2:1

Вторник, 2 ноября

11:30 по Киеву

Группа А: РТФ – Канада – 3:0

Группа B: Австралия – Бельгия – 2:1

18:00 по Киеву

Группа D: Германия – Швейцария – 0:3

Группа C: США – Словакия – 1:2

Понедельник, 1 ноября

11:30 по Киеву

Группа А: Франция – Канада – 1:2

Группа B: Беларусь – Бельгия – 1:2

18:00 по Киеву

Группа C: Испания – Словакия – 2:1

Группа D: Чехия – Германия – 2:1

ПЛЕЙ-ОФФ

1/2 финала

РТФ – США – 2:1

Австралия – Швейцария – 0:2

Финал

РТФ – Швейцария – 2:0

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 РТФ 6 5-1 2 2 Канада 6 2-4 1 3 Франция 6 2-4 0

1 ноября

Франция – Канада – 1:2

Франсуаза Абанда (Канада) – Фиона Ферро (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4

Ализе Корне (Франция) – Ребекка Марино (Канада) – 6:4, 7:6

Габриэла Дабровски / Ребекка Марино (Канада) – Клара Бюрель / Ализе Корне (Франция) – 6:3, 7:6

2 ноября

РТФ – Канада – 3:0

Дарья Касаткина (РТФ) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:3, 6:1

Анастасия Павлюченкова (РТФ) – Ребекка Марино (Канада) – 6:4, 4:6, 6:2

Людмила Самсонова / Вероника Кудерметова (РТФ) – Габриэла Дабровски / Ребекка Марино (Канада) – 6:3, 6:1

3 ноября

Франция – РТФ – 1:2

Клара Бюрель (Франция) – Екатерина Александрова (РТФ) – 3:6, 6:4, 6:3

Анастасия Павлюченкова (РТФ) – Ализе Корне (Франция) – 5:7, 6:4, 6:2

Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова (РТФ) – Клара Бюрель / Корнель Марола (Франция) – 6:2, 6:1

Группа B

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австралия 6 4-2 2 2 Бельгия 6 3-3 1 3 Беларусь 6 2-4 0

1 ноября

Беларусь – Бельгия – 1:2

Грет Миннен (Бельгия) – Ирина Шиманович (Беларусь) – 6:2, 6:2

Элиза Мертенс (Бельгия) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 4:6, 6:2

Вера Лапко / Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс / Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:3

2 ноября

Австралия – Бельгия – 2:1

Дарья Гаврилова (Австралия) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:4, 1:6, 6:4

Сторм Сандерс (Австралия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:7, 6:0

Элиза Мертенс / Грет Миннен (Бельгия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 6:2, 6:4

4 ноября

Беларусь – Австралия – 1:2

Сторм Сандерс (Австралия) – Юлия Готовко (Беларусь) – 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:2, 6:3

Лидия Морозова / Александра Саснович (Беларусь) – Эллен Перес / Оливия Гадеки (Австралия) – 6:4, 6:4

Группа C

№ Команда Матчи В-П (сеты) Очки 1 США 6 3-3 (7-6) 1 2 Словакия 6 3-3 (8-8) 1 3 Испания 6 3-3 (7-8) 1

1 ноября

Испания – Словакия – 2:1

Виктория Кужмова (Словакия) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 3:6, 6:3

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 3:6, 6:2

Сара Соррибес-Тормо / Карла Суарес-Наварро (Испания) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – 4:6, 6:2, 10-7

2 ноября

Словакия – США – 2:1

Виктория Кужмова (Словакия) – Шелби Роджерс (США) – 6:4, 6:4

Даниэль Коллинс (США) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:2

Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей (США) – 6:2, 6:7, 12-10

3 ноября

США – Испания – 2:1

Слоан Стивенс (США) – Нурия Парризас-Диас (Испания) – 6:4, 6:4

Даниэль Коллинс (США) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:0

Алена Большова-Задойнов / Ребека Масарова (Испания) – Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей (США) – 6:3, 6:4

Группа D

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Швейцария 6 5-1 2 2 Чехия 6 3-3 1 3 Германия 6 1-5 0

1 ноября

Чехия – Германия – 2:1

Маркета Вондроушова (Чехия) – Андреа Петкович (Германия) – 6:1, 6:3

Анжелик Кербер (Германия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:7, 6:0, 6:4

Люция Градецка / Катерина Синякова (Чехия) – Анна-Лена Фридсам / Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 6:7, 10-8

2 ноября

Германия – Швейцария – 0:3

Виктория Голубич (Швейцария) – Андреа Петкович (Германия) – 6:4, 7:5

Белинда Бенчич (Швейцария) – Анжелик Кербер (Германия) – 5:7, 6:2, 6:2

Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Анна-Лена Фридсам / Настасья Шунк (Германия) – 6:1, 6:2

4 ноября

Чехия – Швейцария – 1:2

Маркета Вондроушова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:6, 6:4

Жиль Тайхманн / Белинда Бенчич (Швейцария) – Луция Градецка / Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:3