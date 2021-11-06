Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

Финал Кубка Билли Джин Кинг прошел с 1 по 6 ноября на закрытых хардовых кортах в Чехии.
Участие в соревнованиях принимали 12 команд:
- восемь победителей Квалификации,
- финалисты последнего розыгрыша Кубка Федерации (Франция и Австралия),
- Чехия и Канада.
На групповом этапе сборные были поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф вышли только победители. Две команды-финалистки автоматически попали в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.
РАСПИСАНИЕ
Суббота, 6 ноября
17:00 по Киеву
Финал: РТФ – Швейцария – 2:0
Пятница, 5 ноября
11:30 по Киеву
Полуфинал №1: РТФ – США – 2:1
18:00 по Киеву
Полуфинал №2: Австралия – Швейцария – 0:2
Четверг, 4 ноября
11:30 по Киеву
Группа B: Австралия – Беларусь – 2:1
18:00 по Киеву
Группа D: Чехия – Швейцария – 1:2
Среда, 3 ноября
11:30 по Киеву
Группа А: Франция – РТФ – 1:2
18:00 по Киеву
Группа C: США – Испания – 2:1
Вторник, 2 ноября
11:30 по Киеву
Группа А: РТФ – Канада – 3:0
Группа B: Австралия – Бельгия – 2:1
18:00 по Киеву
Группа D: Германия – Швейцария – 0:3
Группа C: США – Словакия – 1:2
Понедельник, 1 ноября
11:30 по Киеву
Группа А: Франция – Канада – 1:2
Группа B: Беларусь – Бельгия – 1:2
18:00 по Киеву
Группа C: Испания – Словакия – 2:1
Группа D: Чехия – Германия – 2:1
ПЛЕЙ-ОФФ
1/2 финала
РТФ – США – 2:1
Австралия – Швейцария – 0:2
Финал
РТФ – Швейцария – 2:0
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|РТФ
|6
|5-1
|2
|2
|Канада
|6
|2-4
|1
|3
|Франция
|6
|2-4
|0
1 ноября
Франция – Канада – 1:2
Франсуаза Абанда (Канада) – Фиона Ферро (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4
Ализе Корне (Франция) – Ребекка Марино (Канада) – 6:4, 7:6
Габриэла Дабровски / Ребекка Марино (Канада) – Клара Бюрель / Ализе Корне (Франция) – 6:3, 7:6
2 ноября
РТФ – Канада – 3:0
Дарья Касаткина (РТФ) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:3, 6:1
Анастасия Павлюченкова (РТФ) – Ребекка Марино (Канада) – 6:4, 4:6, 6:2
Людмила Самсонова / Вероника Кудерметова (РТФ) – Габриэла Дабровски / Ребекка Марино (Канада) – 6:3, 6:1
3 ноября
Франция – РТФ – 1:2
Клара Бюрель (Франция) – Екатерина Александрова (РТФ) – 3:6, 6:4, 6:3
Анастасия Павлюченкова (РТФ) – Ализе Корне (Франция) – 5:7, 6:4, 6:2
Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова (РТФ) – Клара Бюрель / Корнель Марола (Франция) – 6:2, 6:1
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Австралия
|6
|4-2
|2
|2
|Бельгия
|6
|3-3
|1
|3
|Беларусь
|6
|2-4
|0
1 ноября
Беларусь – Бельгия – 1:2
Грет Миннен (Бельгия) – Ирина Шиманович (Беларусь) – 6:2, 6:2
Элиза Мертенс (Бельгия) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 4:6, 6:2
Вера Лапко / Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс / Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:3
2 ноября
Австралия – Бельгия – 2:1
Дарья Гаврилова (Австралия) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:4, 1:6, 6:4
Сторм Сандерс (Австралия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:7, 6:0
Элиза Мертенс / Грет Миннен (Бельгия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 6:2, 6:4
4 ноября
Беларусь – Австралия – 1:2
Сторм Сандерс (Австралия) – Юлия Готовко (Беларусь) – 6:3, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:2, 6:3
Лидия Морозова / Александра Саснович (Беларусь) – Эллен Перес / Оливия Гадеки (Австралия) – 6:4, 6:4
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П (сеты)
|Очки
|1
|США
|6
|3-3 (7-6)
|1
|2
|Словакия
|6
|3-3 (8-8)
|1
|3
|Испания
|6
|3-3 (7-8)
|1
1 ноября
Испания – Словакия – 2:1
Виктория Кужмова (Словакия) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 3:6, 6:3
Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 3:6, 6:2
Сара Соррибес-Тормо / Карла Суарес-Наварро (Испания) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – 4:6, 6:2, 10-7
2 ноября
Словакия – США – 2:1
Виктория Кужмова (Словакия) – Шелби Роджерс (США) – 6:4, 6:4
Даниэль Коллинс (США) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:2
Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей (США) – 6:2, 6:7, 12-10
3 ноября
США – Испания – 2:1
Слоан Стивенс (США) – Нурия Парризас-Диас (Испания) – 6:4, 6:4
Даниэль Коллинс (США) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:0
Алена Большова-Задойнов / Ребека Масарова (Испания) – Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей (США) – 6:3, 6:4
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Швейцария
|6
|5-1
|2
|2
|Чехия
|6
|3-3
|1
|3
|Германия
|6
|1-5
|0
1 ноября
Чехия – Германия – 2:1
Маркета Вондроушова (Чехия) – Андреа Петкович (Германия) – 6:1, 6:3
Анжелик Кербер (Германия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:7, 6:0, 6:4
Люция Градецка / Катерина Синякова (Чехия) – Анна-Лена Фридсам / Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 6:7, 10-8
2 ноября
Германия – Швейцария – 0:3
Виктория Голубич (Швейцария) – Андреа Петкович (Германия) – 6:4, 7:5
Белинда Бенчич (Швейцария) – Анжелик Кербер (Германия) – 5:7, 6:2, 6:2
Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Анна-Лена Фридсам / Настасья Шунк (Германия) – 6:1, 6:2
4 ноября
Чехия – Швейцария – 1:2
Маркета Вондроушова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:2
Белинда Бенчич (Швейцария) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:6, 6:4
Жиль Тайхманн / Белинда Бенчич (Швейцария) – Луция Градецка / Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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