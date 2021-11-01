Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах

В центральном поединке 11-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в этой игре забил один мяч. Как отмечает Opta, шведский футболист забил свой 400-й гол в национальных первенствах. 150 из них забил в Серии А.

Отметим, что первый гол во взрослом футболе Ибрагимович забил 30 октября 1999 года за шведский «Мальме».

Ранее Ибрагимович стал четвертым самым возрастным автором гола в истории Серии А.