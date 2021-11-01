Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах

Нападающий «Милана» преодолел важную отметку в карьере

  • 01.11.2021 07:24
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  • 2 комментария
Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах
© Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 11-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в этой игре забил один мяч. Как отмечает Opta, шведский футболист забил свой 400-й гол в национальных первенствах. 150 из них забил в Серии А.

Отметим, что первый гол во взрослом футболе Ибрагимович забил 30 октября 1999 года за шведский «Мальме».

Ранее Ибрагимович стал четвертым самым возрастным автором гола в истории Серии А.

 

Источник — Opta

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 01.11.2021 07:42
    +1
    Надо бы Селю мотивировать как-то. Может ему новый стимул подкинуть - переплюнуть Ибрагимовича - осталось то всего ничего...
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 01.11.2021 08:25
    0
    Dmytro Solovyov, 01.11.2021 07:42
    Надо бы Селю мотивировать как-то. Может ему новый стимул подкинуть - переплюнуть Ибрагимовича - осталось то всего ничего...
    Разве по количеству лет на поле в профи ...во второй лиге)
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