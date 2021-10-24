Ибрагимович стал четвертым самым возрастным автором гола в истории Серии А

40-летний Златан продолжает забивать

  • 24.10.2021 07:16
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Ибрагимович стал четвертым самым возрастным автором гола в истории Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 4:2.

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович во втором тайме сначала отметился автоголом, а затем поразил и чужие ворота.

Как сообщает Opta, шведский форвард стал четвертым самым возрастным (40 лет и 20 дней) автором гола в истории чемпионата Италии.

Ранее три игрока забивали в возрасте 40 лет и старше – Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней), Сильвио Пиола (40 лет и 131 день) и Пьетро Верховод (40 лет и 47 дней).

Также Ибрагимович стал лишь вторым игроком в истории чемпионата Италии, который сделал результативную передачу в 40 лет.

Источник — Opta

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