9-й тур
Болонья
2 : 4
Милан
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ибрагимович в огне. Милан с трудом обыграл Болонью

Шведский форвард «россонери» забил и в свои, и в чужие ворота

  • 23.10.2021 23:54
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Ибрагимович в огне. Милан с трудом обыграл Болонью
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

В поединке 9-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 4:2.

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил дважды. На 49-й минуте он записал в свой пассив автогол, а на 90-й минуте забил в ворота соперников, установив окончательный счет в матче.

Стоит отметить, что хозяева доигрывали матч вдевятером после двух удалений.

«Болонья» — «Милан» — 2:4
Голы: Ибрагимович, 49, автогол, Барроу, 52 — Леау, 16, Калабрия, 35, Беннасер, 84, Ибрагимович, 90

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Медель (Орсолини, 87), Сумаоро, Теате, Хики (Дейкс, 63), Сориано, Сванберг, Домингес (Схаутен, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Бинкс, 63).
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Крунич (Жиру, 60), Кастильехо (Салемакерс, 46), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.
Предупреждения: Арнаутович (34), Тонали (45), Калабрия (61), Салемакерс (67).
Удаления: Сумаоро (20), Сориано (58).

Источник — Sport.ua

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