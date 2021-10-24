9-й тур
Болонья
2 : 4
Милан
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Болонья — Милан — 2:4. Ибрагимович в огне! Видео голов и обзор матча

Шведский бомбардир поразил и свои, и чужие ворота

  • 24.10.2021 00:55
  • 262 просмотра
  • 1 комментарий
Болонья — Милан — 2:4. Ибрагимович в огне! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 4:2.

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович во втором тайме сначала отметился автоголом, а затем поразил и чужие ворота.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Болонья» — «Милан» — 2:4
Голы: Ибрагимович, 49, автогол, Барроу, 52 — Леау, 16, Калабрия, 35, Беннасер, 84, Ибрагимович, 90

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
84' ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
58' Роберто Сориано (Болонья) получает красную карточку.
52' ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
50' ГОЛ ! Автогол забил Златан Ибрагимович (Болонья).
35' ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).
21' Адама Сумаоро (Болонья) получает красную карточку.
16' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 24.10.2021 00:58
    0
    супряга дубль за болонью!
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