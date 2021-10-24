В поединке 9-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 4:2.
40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович во втором тайме сначала отметился автоголом, а затем поразил и чужие ворота.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Болонья» — «Милан» — 2:4
Голы: Ибрагимович, 49, автогол, Барроу, 52 — Леау, 16, Калабрия, 35, Беннасер, 84, Ибрагимович, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
|58'
|Роберто Сориано (Болонья) получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|50'
|ГОЛ ! Автогол забил Златан Ибрагимович (Болонья).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).
|21'
|Адама Сумаоро (Болонья) получает красную карточку.
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Источник — Sport.ua
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