В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
|50'
|Эзри Конса (Астон Вилла) получает красную карточку.
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Джонсон (Вест Хэм).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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