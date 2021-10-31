АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко разгромил Астон Виллу

Состоялись два матча десятого тура АПЛ. «Вест Хэм» на выезде разгромил «Астон Виллу» 4:1, а Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных. «Астон Вилла», которая с 50-й минуты играла в меньшинстве, потерпела четвертое поражение в АПЛ подряд.
В другом матче «Лидс» на выезде обыграл «Норвич» и выбрался из зоны вылета. «Норвич» остается последним.
«Норвич» - «Лидс» - 1:2
Голы: Омобамиделе 58 – Рафинья 56, Родриго 60
«Астон Вилла» - «Вест Хэм» - 1:4
Голы: Уоткинс 34 – Джонсон 7, Райс 38, Форнальс 80, Боуэн 84
Удаление: Конса 50 (Астон Вилла)
Источник — Sport.ua
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