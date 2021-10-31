10-й тур
Норвич
1 : 2
Лидс
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко разгромил Астон Виллу

«Лидс» на выезде обыграл «Норвич»

  • 31.10.2021 20:59
  • 694 просмотра
  • 1 комментарий
АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко разгромил Астон Виллу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча десятого тура АПЛ. «Вест Хэм» на выезде разгромил «Астон Виллу» 4:1, а Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных. «Астон Вилла», которая с 50-й минуты играла в меньшинстве, потерпела четвертое поражение в АПЛ подряд.

В другом матче «Лидс» на выезде обыграл «Норвич» и выбрался из зоны вылета. «Норвич» остается последним.

«Норвич» - «Лидс» - 1:2
Голы: Омобамиделе 58 – Рафинья 56, Родриго 60

«Астон Вилла» - «Вест Хэм» - 1:4
Голы: Уоткинс 34 – Джонсон 7, Райс 38, Форнальс 80, Боуэн 84
Удаление: Конса 50 (Астон Вилла)

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 31.10.2021 21:40
    -1
    Лучше б шейхи купили вест хэм
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