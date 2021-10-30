10-й тур
Астон Вилла
0 : 0
Вест Хэм
31.10.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Замахнется ли коллектив Мойеса на пять побед во всех турнирах подряд?

  • 30.10.2021 00:33
  • 43 просмотра
  • 0 комментариев
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 31 октября, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч десятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Астон Вилла» и лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Криса Кавана из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Астон Вилла


Подопечным Дина Смита откровенно не повезло с календарем в начале осеннего периода, так как предстоящий домашний поединок станет для них заключительным в серии противостояний против коллективов, подобных «Челси» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Тоттенхэму» (1:2) и «Арсенала» (1:3). Очевидно, что в таком графике найти возможность зацепиться за очки было достаточно сложно, что в итоге удалось сделать всего два раза за последние шесть матчей чемпионата. Однако, недооценивать «львов» точно не стоит, так как в большей части поединков они неизменно давали бой своим соперникам.

Сразу после матча против «Вест Хэма», у «Виллы» начнется период, когда команде предстоит усердно набирать очки, так как с такой динамикой в результатах уже в скором времени ей предстоит барахтаться в подвале турнирной таблицы. Спасает в этой ситуации лишь то, что преследователи играют еще хуже, однако сразу четыре команды в равной степени имеют желание настигнуть или обогнать команду Смита.

Вест Хэм


У «железных» в плане набранных очков дело обстоит куда лучше. Лондонский коллектив сейчас идет на четвертой строчке турнирной таблицы и не так уж и сильно (всего на три очка) отстает от «Манчестер Сити», в игре против которого посреди текущей недели сотворил одну из сенсаций розыгрыша Кубка английской лиги, победив в серии пенальти (0:0, 5:4 – пен.). Не стоит также забывать, что «молотобойцы» являются одним из представителей своей страны на международной арене, и уже в скором времени могут закрыть для себя вопрос выхода в плей-офф Лиги Европы УЕФА, если сумеют победить на выезде бельгийский «Генк».

Простая логика подсказывает, что именно на международном матче лондонскому клубу стоит сосредоточить свое главное внимание, однако отдавать с трудом завоеванные позиции в чемпионате команда Дэвида Мойеса тоже не хочет. К ротации шотландский специалист не особо любит прибегать, поэтому в ближайшей игре появление украинского нападающего Андрея Ярмоленко с первых минут будет выглядеть настоящей сенсацией. При этом, такого подарка, как поражения абсолютно всех ближайших преследователей в туре, «железным» ждать точно не стоит.

Ориентировочные составы


«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Конса, Туанзебе, Мингс, Кэш – Дуглас Луис, Макгинн – Буэндиа – Ингз, Уоткинс.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Зума, Джонсон – Райс, Соучек – Форналс, Бенрахма, Боуэн – Антонио.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке «Вест Хэм» вновь увезет победу из Бирмингема, однако соперники создадут команде Мойеса массу проблем. Нашей ставкой будет позиция – «Вест Хэм» победит и ТБ 2.85 по линии Parimatch.

31 октября, воскресенье

«Астон Вилла» – «Вест Хэм»
Бирмингем. «Вилла Парк». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta и видеосервисы MEGOGO / Oll.tv
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности