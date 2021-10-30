В воскресенье, 31 октября, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч десятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Астон Вилла» и лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Криса Кавана из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Астон Вилла



Подопечным Дина Смита откровенно не повезло с календарем в начале осеннего периода, так как предстоящий домашний поединок станет для них заключительным в серии противостояний против коллективов, подобных «Челси» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Тоттенхэму» (1:2) и «Арсенала» (1:3). Очевидно, что в таком графике найти возможность зацепиться за очки было достаточно сложно, что в итоге удалось сделать всего два раза за последние шесть матчей чемпионата. Однако, недооценивать «львов» точно не стоит, так как в большей части поединков они неизменно давали бой своим соперникам.

Сразу после матча против «Вест Хэма», у «Виллы» начнется период, когда команде предстоит усердно набирать очки, так как с такой динамикой в результатах уже в скором времени ей предстоит барахтаться в подвале турнирной таблицы. Спасает в этой ситуации лишь то, что преследователи играют еще хуже, однако сразу четыре команды в равной степени имеют желание настигнуть или обогнать команду Смита.

Вест Хэм



У «железных» в плане набранных очков дело обстоит куда лучше. Лондонский коллектив сейчас идет на четвертой строчке турнирной таблицы и не так уж и сильно (всего на три очка) отстает от «Манчестер Сити», в игре против которого посреди текущей недели сотворил одну из сенсаций розыгрыша Кубка английской лиги, победив в серии пенальти (0:0, 5:4 – пен.). Не стоит также забывать, что «молотобойцы» являются одним из представителей своей страны на международной арене, и уже в скором времени могут закрыть для себя вопрос выхода в плей-офф Лиги Европы УЕФА, если сумеют победить на выезде бельгийский «Генк».

Простая логика подсказывает, что именно на международном матче лондонскому клубу стоит сосредоточить свое главное внимание, однако отдавать с трудом завоеванные позиции в чемпионате команда Дэвида Мойеса тоже не хочет. К ротации шотландский специалист не особо любит прибегать, поэтому в ближайшей игре появление украинского нападающего Андрея Ярмоленко с первых минут будет выглядеть настоящей сенсацией. При этом, такого подарка, как поражения абсолютно всех ближайших преследователей в туре, «железным» ждать точно не стоит.

Ориентировочные составы



«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Конса, Туанзебе, Мингс, Кэш – Дуглас Луис, Макгинн – Буэндиа – Ингз, Уоткинс.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Зума, Джонсон – Райс, Соучек – Форналс, Бенрахма, Боуэн – Антонио.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке «Вест Хэм» вновь увезет победу из Бирмингема, однако соперники создадут команде Мойеса массу проблем. Нашей ставкой будет позиция – «Вест Хэм» победит и ТБ 2.85 по линии Parimatch.

31 октября, воскресенье