Аутсайдер Серии А хочет пригласить Пирло

Сегодня «Дженоа» в 11-м туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Венецией» и не сумела оторваться от зоны вылета.
После этого руководство клуба задумалось об отставке главного тренера команды Давиде Баллардини. Вместо него генуэзцы хотят пригласить экс-тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.
Сам тренер готов вернуться к работе после увольнения из «Ювентуса» в конце прошлого сезона. Ранее сообщалось о том, что им интересуется «Барселона».
Источник — Calciomercato
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