Аутсайдер Серии А хочет пригласить Пирло

Экс-тренер «Ювентуса» может возобновить свою деятельность в «Дженоа»

  • 31.10.2021 19:13
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Аутсайдер Серии А хочет пригласить Пирло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Сегодня «Дженоа» в 11-м туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Венецией» и не сумела оторваться от зоны вылета.

После этого руководство клуба задумалось об отставке главного тренера команды Давиде Баллардини. Вместо него генуэзцы хотят пригласить экс-тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

Сам тренер готов вернуться к работе после увольнения из «Ювентуса» в конце прошлого сезона. Ранее сообщалось о том, что им интересуется «Барселона».

Источник — Calciomercato

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