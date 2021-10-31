Аутсайдер Серии А хочет пригласить Пирло

Сегодня «Дженоа» в 11-м туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Венецией» и не сумела оторваться от зоны вылета.

После этого руководство клуба задумалось об отставке главного тренера команды Давиде Баллардини. Вместо него генуэзцы хотят пригласить экс-тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

Сам тренер готов вернуться к работе после увольнения из «Ювентуса» в конце прошлого сезона. Ранее сообщалось о том, что им интересуется «Барселона».