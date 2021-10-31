Серия А. Специя Коваленко попала под каток Влаховича

Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура Серии А. «Дженоа» и «Венеция» в битве аутсайдеров голов не забивали, а «Эмполи» на выезде на последних секундах вырвал волевую победу над «Сассуоло».

Виктор Коваленко появился в основе «Специи» на матч с «Фиорентиной» и отыграл весь матч. Гости ничего не смогли сделать с лидером «фиалок» Душаном Влаховичем, который оформил хет-трик – поражение 0:3.

«Дженоа» - «Венеция» - 0:0

«Сассуоло» - «Эмполи» - 1:2

Голы: Тонелли 43 (автогол) – Пинамонти 83, Журковски 90+3

«Фиорентина» - «Специя» - 3:0

Голы: Влахович 44 (с пенальти), 62, 74

Ранее «Интер» дома обыграл «Удинезе» - 2:0.