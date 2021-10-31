11-й тур
Сассуоло
1 : 2
Эмполи
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Специя Коваленко попала под каток Влаховича

Продолжается 11-й тур Серии А

  • 31.10.2021 18:01
  • 1108 просмотров
  • 3 комментария
Серия А. Специя Коваленко попала под каток Влаховича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 11-го тура Серии А. «Дженоа» и «Венеция» в битве аутсайдеров голов не забивали, а «Эмполи» на выезде на последних секундах вырвал волевую победу над «Сассуоло».

Виктор Коваленко появился в основе «Специи» на матч с «Фиорентиной» и отыграл весь матч. Гости ничего не смогли сделать с лидером «фиалок» Душаном Влаховичем, который оформил хет-трик – поражение 0:3.

«Дженоа» - «Венеция» - 0:0

«Сассуоло» - «Эмполи» - 1:2
Голы: Тонелли 43 (автогол) – Пинамонти 83, Журковски 90+3

«Фиорентина» - «Специя» - 3:0
Голы: Влахович 44 (с пенальти), 62, 74

Ранее «Интер» дома обыграл «Удинезе» - 2:0.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 31.10.2021 18:14
    +1
    Как там Витиньо отечественный играет?
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 31.10.2021 18:28
    -1
    Dreifus, 31.10.2021 18:11
    Коваленко играл опорника. Опорник из него никакой.
    Вратарь бы был хороший ...
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 31.10.2021 18:11
    -4
    Коваленко играл опорника. Опорник из него никакой.
    Ссылка
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