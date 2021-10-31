Шанс для Коваленко. Виктор третий матч Серии A кряду начинает в основе

Сегодня в 16:00 начнется матч чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Специей».

В основном составе гостей выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко. Это третий кряду поединок, в котором Виктор выходит с первых минут.

В игре против «Салернитаны» Коваленко забил гол и сделал ассист. После этого игрока вызвали в сборную Украины.