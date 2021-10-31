11-й тур
Интер Милан
2 : 0
Удинезе
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Дубль Корреа принес Интеру победу над Удинезе

Команда Симоне Индзаги продолжает преследовать дуэт лидеров

  • 31.10.2021 15:43
  • 184 просмотра
  • 0 комментариев
Серия А. Дубль Корреа принес Интеру победу над Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Интер» в матче 11-го тура Серии А дома обыграл «Удинезе» со счетом 2:0. Дубль чемпионам Италии принес дубль аргентинского форварда Хоакина Корреа во втором тайме.

«Интер» - «Удинезе» - 2:0
Голы: Корреа 60, 68

Благодаря этой победе «Интер» набрал 24 очка и остался третьим в турнирной таблице Серии А. Позиция команды Симоне Индзаги не изменится в зависимости от результатов других матчей тура. У «Удинезе» осталось 11 баллов и 14-е место в турнирной таблице.

Вчера «Ювентус» на выезде проиграл «Вероне» 1:2.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности