Серия А. Дубль Корреа принес Интеру победу над Удинезе

Сегодня «Интер» в матче 11-го тура Серии А дома обыграл «Удинезе» со счетом 2:0. Дубль чемпионам Италии принес дубль аргентинского форварда Хоакина Корреа во втором тайме.
«Интер» - «Удинезе» - 2:0
Голы: Корреа 60, 68
Благодаря этой победе «Интер» набрал 24 очка и остался третьим в турнирной таблице Серии А. Позиция команды Симоне Индзаги не изменится в зависимости от результатов других матчей тура. У «Удинезе» осталось 11 баллов и 14-е место в турнирной таблице.
Вчера «Ювентус» на выезде проиграл «Вероне» 1:2.
Источник — Sport.ua
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