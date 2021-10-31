Серия А. Дубль Корреа принес Интеру победу над Удинезе

Сегодня «Интер» в матче 11-го тура Серии А дома обыграл «Удинезе» со счетом 2:0. Дубль чемпионам Италии принес дубль аргентинского форварда Хоакина Корреа во втором тайме.

«Интер» - «Удинезе» - 2:0

Голы: Корреа 60, 68

Благодаря этой победе «Интер» набрал 24 очка и остался третьим в турнирной таблице Серии А. Позиция команды Симоне Индзаги не изменится в зависимости от результатов других матчей тура. У «Удинезе» осталось 11 баллов и 14-е место в турнирной таблице.

Вчера «Ювентус» на выезде проиграл «Вероне» 1:2.