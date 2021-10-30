Симеоне-младший в огне. Верона дома обыграла Ювентус

«Старая синьора» снова погружается в кризис

  • 30.10.2021 21:09
  • 1897 просмотров
  • 4 комментария
Симеоне-младший в огне. Верона дома обыграла Ювентус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Сегодня «Ювентус» в матче 11-го тура Серии А на выезде проиграл 1:2 «Вероне». Победу «мастифам» принес ранний дубль Джованни Симеоне. Аргентинский форвард сейчас находится в феноменальной форме: неделю назад он забил 4 гола в ворота «Лацио».

«Верона» - «Ювентус» - 2:1
Голы: Симеоне 11, 14 – МакКенни 80

Благодаря этой победе «Верона» набрала 15 очков и догнала «Ювентус» в турнирной таблцие – команды делят 8-9-е места.

Ранее «Аталанта» дома сыграла вничью с «Лацио».

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jinx1991
    Jinx1991, 30.10.2021 21:11
    +6
    Ка же хорошо когда Роналду уже не мешает Юве побеждать......
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 30.10.2021 21:55
    0
    Jinx1991, 30.10.2021 21:11
    Ка же хорошо когда Роналду уже не мешает Юве побеждать......
    И все строится под дибалу!!!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 30.10.2021 21:29
    0
    Два раза за день
    Ссылка
    PETP0
    PETP0, 30.10.2021 21:31
    -1
    Jinx1991, 30.10.2021 21:11
    Ка же хорошо когда Роналду уже не мешает Юве побеждать......
    Не Юве побеждать, а побеждать Юве.
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