Симеоне-младший в огне. Верона дома обыграла Ювентус

Сегодня «Ювентус» в матче 11-го тура Серии А на выезде проиграл 1:2 «Вероне». Победу «мастифам» принес ранний дубль Джованни Симеоне. Аргентинский форвард сейчас находится в феноменальной форме: неделю назад он забил 4 гола в ворота «Лацио».

«Верона» - «Ювентус» - 2:1

Голы: Симеоне 11, 14 – МакКенни 80

Благодаря этой победе «Верона» набрала 15 очков и догнала «Ювентус» в турнирной таблцие – команды делят 8-9-е места.

Ранее «Аталанта» дома сыграла вничью с «Лацио».