11-й тур
Эллас Верона
2 : 1
Ювентус
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АЛЛЕГРИ: «Нужно признать, Ювентус в данный момент – середняк Серии А»

Туринский клуб потерпел очередное поражение

  • 31.10.2021 12:17
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АЛЛЕГРИ: «Нужно признать, Ювентус в данный момент – середняк Серии А»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» дома обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. После поражения высказался главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Слова сейчас не имеют значения. Мы должны принять реальность — «Ювентус» прямо сейчас является середняком Серии А. Будем исправлять ситуацию. Если будем себя жалеть, это не поможет. Нужно сосредоточиться на делах, и тогда все решится само собой», - сказал Аллегри.

Отметим, что после 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, у лидеров сезона «Наполи» и «Милана» по 28 очков.

Источник — Sky Sport Italia

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