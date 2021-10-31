АЛЛЕГРИ: «Нужно признать, Ювентус в данный момент – середняк Серии А»

В поединке 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» дома обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. После поражения высказался главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Слова сейчас не имеют значения. Мы должны принять реальность — «Ювентус» прямо сейчас является середняком Серии А. Будем исправлять ситуацию. Если будем себя жалеть, это не поможет. Нужно сосредоточиться на делах, и тогда все решится само собой», - сказал Аллегри.

Отметим, что после 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, у лидеров сезона «Наполи» и «Милана» по 28 очков.