В поединке 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» дома обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Верона» — «Ювентус» — 2:1
Голы: Джованни Симеоне, 11, 14 — Вестон МакКенни, 80
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Эллас Верона).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
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