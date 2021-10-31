31 октября в 19:30 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Заря».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Заря. Марлисон против Шахаба. Стартовые составы команд
Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Криськив, Батюшин, Ременюк, Марлисон.
Запас: Шелихов, Западня, Потимков, Квакич, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.
Главный тренер: Валерий Кривенцов.
Заря: Мацапура, Имереков, Цвек, Фаворов, Снурницин, Громов, Хомченовский, Булеца, Шахаб, Гладкий, Аллахьяр.
Запас: Жилкин, Руфати, Вернидуб, Жуниньо, Алибеков, Смиян, Нагнойный, Кристиан, Овусу.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
Источник — Sport.ua
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