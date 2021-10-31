Металлист 1925 – Заря. Марлисон против Шахаба. Стартовые составы команд

31 октября в 19:30 пройдет матч 13-го тура УПЛ

  • 31.10.2021 19:05
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Металлист 1925 – Заря. Марлисон против Шахаба. Стартовые составы команд
© ФК Металлист 1925

31 октября в 19:30 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Заря».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Металлист 1925 – Заря. Марлисон против Шахаба. Стартовые составы команд

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Криськив, Батюшин, Ременюк, Марлисон.

Запас: Шелихов, Западня, Потимков, Квакич, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.

Главный тренер: Валерий Кривенцов.

Заря: Мацапура, Имереков, Цвек, Фаворов, Снурницин, Громов, Хомченовский, Булеца, Шахаб, Гладкий, Аллахьяр.

Запас: Жилкин, Руфати, Вернидуб, Жуниньо, Алибеков, Смиян, Нагнойный, Кристиан, Овусу.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Источник — Sport.ua

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