31 октября в 19:30 состоится матч 13-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Заря».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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