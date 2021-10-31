Не только МЮ. Тоттенхэм проявляет интерес к Конте

Экс-тренер «Интера» пользуется спросом в АПЛ

  • 31.10.2021 17:44
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Не только МЮ. Тоттенхэм проявляет интерес к Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Еще один клуб АПЛ обратил свое внимание на Антонио Конте. Речь идет о «Тоттенхэме», руководство которого может вскоре уволить наставника команды Нуну Эшпириту Санту.

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи уже ведет переговоры с Конте. Ранее они уже работали вместе в «Ювентусе». Летом «Тоттенхэм» уже пытался пригласить Конте, однако тогда стороны не сумели договориться.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» отказался от кандидатуры Конте из-за его высоких запросов по зарплате.

Источник — TMW

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