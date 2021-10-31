Тренер Тоттенхэма Нуну может быть уволен через два матча

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту близок к отставке. Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство «шпор» дало наставнику последний шанс.
Утверждается, что предстоящие два матча – с «Витессом» (Лига конференций) и «Эвертоном» (АПЛ) могут стать определяющими для специалиста.
На данный момент «шпоры» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Напомним, что в прошлом матче «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.