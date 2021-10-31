Тренер Тоттенхэма Нуну может быть уволен через два матча

Португальский наставник уже не имеет права на ошибку

  • 31.10.2021 13:18
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Тренер Тоттенхэма Нуну может быть уволен через два матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту близок к отставке. Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство «шпор» дало наставнику последний шанс.

Утверждается, что предстоящие два матча – с «Витессом» (Лига конференций) и «Эвертоном» (АПЛ) могут стать определяющими для специалиста.

На данный момент «шпоры» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что в прошлом матче «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Источник — твиттер Николо Скиры

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