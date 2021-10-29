Слишком дорог. Манчестер Юнайтед потерял интерес с Конте

Итальянский специалист требует огромную зарплату

  • 29.10.2021 09:55
  • 1422 просмотра
  • 4 комментария
Слишком дорог. Манчестер Юнайтед потерял интерес с Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» утратил интерес к 52-летнему итальянскому специалисту Антонио Конте, которого прочили в сменщики нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

Камнем преткновения стали финансовые запросы Конте. Антонио хочет контракт на 3,5 года с зарплатой в размере €21 за сезон, что неприемлемо для «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом Конте был миланский «Интер», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.

Источник — Daily Star

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey111
    online
    Andrey111, 29.10.2021 10:07
    +2
    Пусть теперь сосёт как мишка лапу
    Ссылка
    _+_
    _+_, 29.10.2021 10:55
    0
    Очухаются, как и в прошлом сезоне после МЮ - Кристал Пэлас 1:3, Тоттенхэм 1:6, Арсенал 0:1, ...
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 29.10.2021 10:47 (изменен)
    0
    Это ж столько в одну харю ещё и влезает. Аппетиты у него конечно...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 29.10.2021 10:41
    0
    Манчестер Юнайтед и «дорого». Нечасто эти формулировки пересекаются …
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