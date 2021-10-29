Слишком дорог. Манчестер Юнайтед потерял интерес с Конте

Английский «Манчестер Юнайтед» утратил интерес к 52-летнему итальянскому специалисту Антонио Конте, которого прочили в сменщики нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

Камнем преткновения стали финансовые запросы Конте. Антонио хочет контракт на 3,5 года с зарплатой в размере €21 за сезон, что неприемлемо для «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом Конте был миланский «Интер», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.