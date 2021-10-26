Манчестер Юнайтед уволит Сульшера. Его заменит Конте

Итальянский специалист хочет подписать трехлетний контракт с английским клубом

  • 26.10.2021 04:33
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Манчестер Юнайтед уволит Сульшера. Его заменит Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет уволен со своего поста. На его место будет назначен 52-летний итальянский специалист Антонио Конте.

«Антонио Конте выразил желание присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в качестве нового главного тренера. Если Уле Гуннар Сульшер будет уволен (правление «МанЮнайтед» примет решение в ближайшие часы), итальянский тренер будет первым кандидатом на его замену. Конте хочет подписать трехлетний контракт», — написал журналист Николо Скира.

В поединке 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5.

Источник — Twitter

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