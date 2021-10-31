СТЕПАНЕНКО: «Прессинг должен быть агрессивным. С Десной это получалось»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Десной» (4:1) поделился своими мыслями.

«Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, сегодня это получалось – хорошо в прессинг вступали, много борьбы выиграли, много отборов сделали.

А когда после атаки забираешь быстро мяч и начинаешь новую, команда соперника быстро подсаживается, чем мы и пользовались», - сказаал Степаненко.

Напомним, что недавно Степаненко продлил контракт с «Шахтером».