Роналду побил достижение Дрогба в АПЛ

Форвард МЮ провел мощный матч

  • 31.10.2021 07:28
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Роналду побил достижение Дрогба в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ разгромил «Тоттенхэм». Игра закончилась со счетом 3:0.

В этой игре звездный нападающий МЮ Криштиану Роналду оформил гол+пас.

36-летний португалец стал самым возрастным автором забитого мяча и ассиста в одном матче АПЛ (36 лет и 267 дней), повторив достижение легенды «Челси» Дидье Дрогба, который отметился аналогичным достижением в таком же возрасте в декабре 2014 года в матче против «Тоттенхэма».

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Источник — Premier League

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