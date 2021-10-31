Роналду побил достижение Дрогба в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ разгромил «Тоттенхэм». Игра закончилась со счетом 3:0.

В этой игре звездный нападающий МЮ Криштиану Роналду оформил гол+пас.

36-летний португалец стал самым возрастным автором забитого мяча и ассиста в одном матче АПЛ (36 лет и 267 дней), повторив достижение легенды «Челси» Дидье Дрогба, который отметился аналогичным достижением в таком же возрасте в декабре 2014 года в матче против «Тоттенхэма».

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