ВИДЕО. Красивая жизнь Роналду. На что Криштиану тратит свои миллионы?

Если вы не знаете, кто такой Криштиану Роналду, даже если вы не интересуетесь футболом, то вывод напрашивается только один – последние 10-15 лет вы прожили в какой-то невероятной для современного мира глубинке, где наверняка все еще не знают о существовании интернета.



Португалец вместе с Лионелем Месси – это настоящий бренд в футболе, сразиться за сотрудничество с которым желают десятки или даже сотни рекламодателей. Все это позволяет Криштиану очень хорошо пополнять свои банковские счета, и, согласно последним данным, вскоре Роналду станет первым футболистом, за всю свою профессиональную карьеру заработавшим 1 миллиард долларов. Имея такие деньги, совсем не удивительно, что Криштиану владеет многими если не эксклюзивными, то уж точно невероятно дорогими вещами. Собственно, о некоторых из них и поговорим...