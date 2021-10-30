ВИДЕО. Красивая жизнь Роналду. На что Криштиану тратит свои миллионы?

Португалец владеет многими невероятно дорогими вещами

  • 30.10.2021 11:19
  • 664 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Красивая жизнь Роналду. На что Криштиану тратит свои миллионы?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Если вы не знаете, кто такой Криштиану Роналду, даже если вы не интересуетесь футболом, то вывод напрашивается только один – последние 10-15 лет вы прожили в какой-то невероятной для современного мира глубинке, где наверняка все еще не знают о существовании интернета.
 
Португалец вместе с Лионелем Месси – это настоящий бренд в футболе, сразиться за сотрудничество с которым желают десятки или даже сотни рекламодателей. Все это позволяет Криштиану очень хорошо пополнять свои банковские счета, и, согласно последним данным, вскоре Роналду станет первым футболистом, за всю свою профессиональную карьеру заработавшим 1 миллиард долларов. Имея такие деньги, совсем не удивительно, что Криштиану владеет многими если не эксклюзивными, то уж точно невероятно дорогими вещами. Собственно, о некоторых из них и поговорим...

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 30.10.2021 11:43
    0
    Mac_Gyver, 30.10.2021 11:23
    Всего 1 миллиард?
    Где-то смеются Ахметов, Пинчук и Коломойский.
    ахметов, пинчука и коломойского никто не любит, скорее даже презирают. лучше иметь 1 миллиард и искреннюю любовь большой части планеты, чем быть коломойским.
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 30.10.2021 11:23
    0
    Всего 1 миллиард?
    Где-то смеются Ахметов, Пинчук и Коломойский.
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