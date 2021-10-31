В поединке 10-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» в гостях уверенно победил «Ньюкасл» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|81'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
Источник — Sport.ua
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