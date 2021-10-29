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30.10.2021 17:00

Ньюкасл - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Сороки» никак не могут добиться первой победы в сезоне

  • 29.10.2021 08:59
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Ньюкасл - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наставник "сорок" Грэм Джонс

В субботу, 30 октября, в Ньюкасл-апон-Тайн на арене «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 10 тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Челси». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Ньюкасл»

 

Команда, руководимая Грэмом Джонсом после увольнения Стива Брюса новыми собственниками клуба из Саудовской Аравии, нынче только вторая снизу в турнирной таблице АПЛ. Похвастать она может разве что четырьмя ничьими при пяти поражениях (разница мячей 11-20). Хуже, чем у «сорок», обстоят турнирные дела только у «Норвича», который имеет 2 пункта.

В предыдущем туре, когда «Ньюкасл» сыграл впервые после ухода Брюса, на поле «Кристал Пэлас» состоялась ничья 1:1. Она закрыла две неудачи кряду в поединках с «Вулверхэмптоном» (1:2 на выезде) и «Тоттенхэмом» (2:3 дома).

Как и в текущей генеральной классификации АПЛ, «Ньюкасл» и по результатам в домашних играх только 19-й по лиге. В четырех матчах на «Сент-Джеймс Парк» он дважды проиграл и два раза сыграл вничью. 28 августа имела место ничья 2:2 в игре с «Саутгемптоном», а 17 сентября была зафиксирована ничья 1:1 в противостоянии с «Лидсом». Кроме уже упомянутого поражения дома в матче со «шпорами», «сороки» также в родных стенах были биты «Вест Хэмом» (2:4).

«Челси»

 

Подопечные Томаса Тухеля выйдут на поле «Сент-Джеймс Парк» в статусе единоличного лидера текущего чемпионата Англии. В 9-ти матчах они набрали 22 очка, что на один пункт больше, нежели у идущего вторым «Ливерпуля». «Синие» одержали 7 побед и по разу сыграли вничью и проиграли.

25 сентября «Челси» на своем поле проиграл 0:1 «Манчестер Сити». После этого команда выдала серию из трех побед, поочередно разобравшись с «Саутгемптоном» (3:1 дома), «Брентфордом» (1:0 в гостях) и «Норвичем» (7:0 дома).

По достижениям на выезде в нынешней АПЛ «аристократы» имеют второй показатель, уступая только «Ливерпуля». В гостях они провели 4 матча, в которых добились трех побед при одной ничьей. На почин сезона «Челси» в лондонском дерби выиграл у «Арсенала» (2:0), затем поделил очки с «Ливерпулем» на его поле (1:1), а после состоялись разгромная победа над «Тоттенхэмом» (3:0) и уже упоминавшийся выигрыш у «Брентфорда».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 1.39 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Ньюкасл»: Дарлоу – Крафт, Ласкеллес, Кларк, Манкильо, Лонгстафф, Хэйден, Алмирон, Ричи, Уилсон, Сен-Максимен.

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Чиллуэлл, Маунт, Хадсон-Одои, Хавертц.

30 октября, суббота

«Ньюкасл» - «Челси»
Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк». 17:00
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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