В воскресенье, 31-го октября, пройдет матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Львов».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 14:00.
«Колос» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Львов», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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