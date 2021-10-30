В воскресенье, 31-го октября, пройдет матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Львов».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 14:00.

«Колос» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Львов», за которой можно следить здесь.