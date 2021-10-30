Ньюкасл заинтересовался звездой Реала

«Ньюкасл» после смены владельца начинает активно искать усиление команды. «Сороки» проявляют интерес к ключевому полузащитнику «Реала» Тони Кроосу.

Именно немецкого полузащитника «Ньюкасл» планирует сделать ключевым игроком и строить вокруг него топ-команду.

В нынешнем сезоне на счету Крооса 5 матчей за «Реал» во всех турнирах. Летом 31-летний хавбек завершил карьеру в сборной Германии.

Также «Ньюкасл» сейчас активно ищет нового главного тренера. Главным претендентом на этот пост считается Люсьен Фавр.