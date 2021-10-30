Ньюкасл заинтересовался звездой Реала

«Сороки» хотят подписать Тони Крооса

  • 30.10.2021 16:29
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Ньюкасл заинтересовался звездой Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

«Ньюкасл» после смены владельца начинает активно искать усиление команды. «Сороки» проявляют интерес к ключевому полузащитнику «Реала» Тони Кроосу.

Именно немецкого полузащитника «Ньюкасл» планирует сделать ключевым игроком и строить вокруг него топ-команду.

В нынешнем сезоне на счету Крооса 5 матчей за «Реал» во всех турнирах. Летом 31-летний хавбек завершил карьеру в сборной Германии.

Также «Ньюкасл» сейчас активно ищет нового главного тренера. Главным претендентом на этот пост считается Люсьен Фавр.

Источник — Sky Sports

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