Ньюкасл заинтересовался звездой Реала

«Ньюкасл» после смены владельца начинает активно искать усиление команды. «Сороки» проявляют интерес к ключевому полузащитнику «Реала» Тони Кроосу.
Именно немецкого полузащитника «Ньюкасл» планирует сделать ключевым игроком и строить вокруг него топ-команду.
В нынешнем сезоне на счету Крооса 5 матчей за «Реал» во всех турнирах. Летом 31-летний хавбек завершил карьеру в сборной Германии.
Также «Ньюкасл» сейчас активно ищет нового главного тренера. Главным претендентом на этот пост считается Люсьен Фавр.
Источник — Sky Sports
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