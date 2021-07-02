ОФИЦИАЛЬНО. Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии

Хавбек сосредоточится на выступлениях за «Реал»

  • 02.07.2021 16:24
  • 1666 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Об этом он сообщил в своем Твиттере:

«Я сыграл за сборную Германии 106 матчей. Хотел, чтобы это число увеличилось до 109, и мы выиграли большой титул чемпионов Европы. Я долгое время принимал решение касательно того, уходить или нет после завершения Евро.

Я уже давно понял, что я не сыграю на чемпионате мира-2022 в Катаре. В основном это связано с тем, что хочу следующие несколько лет полностью сосредоточиться на своих целях в мадридском «Реале».

В 106 матчах за сборную Германии Кроос забил 17 голов. Он дебютировал за Бундестим в 2010 году, а в 2014 году стал чемпионом мира.

На нынешнем чемпионате Европы Германия вылетела в 1/8 финала от Англии.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 17:20
    0
    Мне бы такую карьеру.
    4 лч куча чемптонств чемпион мира.
    Великий игрок
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 17:20
    0
    OKs100, 02.07.2021 16:59
    Ярмоленко тоже может завершить карьеру в сборной после этого Евро.
    Чего это 31 год)))).
    Ему играть и играть
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2021 17:01
    0
    Надеюсю Флик уговорит его вернуться. Отличный игрок, супер профессионал и умный человек.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.07.2021 16:59
    0
    Ярмоленко тоже может завершить карьеру в сборной после этого Евро.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.07.2021 16:39
    +1
    Вместе с Лёвом уйдёт целое поколение
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.07.2021 16:39
    +1
    Вместе с Лёвом уйдёт целое поколение
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 17:20
    0
    Мне бы такую карьеру.
    4 лч куча чемптонств чемпион мира.
    Великий игрок
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 17:20
    0
    OKs100, 02.07.2021 16:59
    Ярмоленко тоже может завершить карьеру в сборной после этого Евро.
    Чего это 31 год)))).
    Ему играть и играть
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2021 17:01
    0
    Надеюсю Флик уговорит его вернуться. Отличный игрок, супер профессионал и умный человек.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.07.2021 16:59
    0
    Ярмоленко тоже может завершить карьеру в сборной после этого Евро.
    Ссылка
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