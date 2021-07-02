ОФИЦИАЛЬНО. Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Об этом он сообщил в своем Твиттере:

«Я сыграл за сборную Германии 106 матчей. Хотел, чтобы это число увеличилось до 109, и мы выиграли большой титул чемпионов Европы. Я долгое время принимал решение касательно того, уходить или нет после завершения Евро.

Я уже давно понял, что я не сыграю на чемпионате мира-2022 в Катаре. В основном это связано с тем, что хочу следующие несколько лет полностью сосредоточиться на своих целях в мадридском «Реале».

В 106 матчах за сборную Германии Кроос забил 17 голов. Он дебютировал за Бундестим в 2010 году, а в 2014 году стал чемпионом мира.

На нынешнем чемпионате Европы Германия вылетела в 1/8 финала от Англии.