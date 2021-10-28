Фонсека больше не фаворит на пост главного тренера Ньюкасла

Руководство «Ньюкасла» продолжает подыскивать нового главного тренера для первой команды после увольнения Стива Брюса.

Если до этого фаворитом на то, чтобы принять «сорок» в прессе назывался экс-коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Боссы «Ньюкасла» желают пригласить на пост спортивного директора клуба Марка Овермарса, которому удалось наладить ситуацию в «Аяксе», а тот, в свою очередь, хочет видеть главным тренером команды Люсьена Фавра, с которым у него приятельские отношения.

Не исключено также, что приглашение Овермарса означает, что новые боссы «Ньюкасла» хотят выстроить в клубе систему, в которой в команду будут привлекаться молодые таланты, за которых впоследствии можно будет выручить хорошие деньги на рынке.