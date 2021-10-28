Фонсека больше не фаворит на пост главного тренера Ньюкасла

Теперь таковым называют швейцарца Люсьена Фавра

  • 28.10.2021 11:59
  • 805 просмотров
  • 2 комментария
Фонсека больше не фаворит на пост главного тренера Ньюкасла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люсьен Фавр

Руководство «Ньюкасла» продолжает подыскивать нового главного тренера для первой команды после увольнения Стива Брюса.

Если до этого фаворитом на то, чтобы принять «сорок» в прессе назывался экс-коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Боссы «Ньюкасла» желают пригласить на пост спортивного директора клуба Марка Овермарса, которому удалось наладить ситуацию в «Аяксе», а тот, в свою очередь, хочет видеть главным тренером команды Люсьена Фавра, с которым у него приятельские отношения.

Не исключено также, что приглашение Овермарса означает, что новые боссы «Ньюкасла» хотят выстроить в клубе систему, в которой в команду будут привлекаться молодые таланты, за которых впоследствии можно будет выручить хорошие деньги на рынке.

Источник — Sport Bild

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fender
    Fender, 28.10.2021 12:27 (изменен)
    -1
    Куман свободен уже - зачем вам этот Фонсека-физрук? Куман все равно будет получше во много раз а учитывая что там большой бюджет на трансферы Куман может сделать боевую команду.
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 28.10.2021 12:25
    -1
    Нужно немножко подождать!! Скоро Маура уволят.. заплатят ему.. И берите его!! Только готовьте деньгу за разрыв контракта. и его увольнение
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