Месси получил худшую оценку за матч ПСЖ – Лилль

Аргентинец провалил игру

  • 30.10.2021 14:51
  • 925 просмотров
  • 5 комментариев
Месси получил худшую оценку за матч ПСЖ – Лилль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вчера ПСЖ в 12-м туре Лиги 1 дома обыграл «Лилль» со счетом 2:1. Лионель Месси вышел в основе ПСЖ на матч, но уже в перерыве был заменен.

Главный тренер парижан Маурицио Почеттино заявил, что причина замены в том, что Месси испытывал дискомфорт. Так или иначе, форвард первый тайм провалил.

В итоге, от авторитетного издания L`Equipe Месси, вместе с партнером по команде Джорджиньо Вейналдумом, получил самую низкую оценку за матч – всего 3 балла из 10.

В нынешнем сезоне Месси провел 5 матчей в Лиге 1, однако до сих пор не забил ни одного гола.

Источник — L'Equipe

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 30.10.2021 15:14
    +1
    Зато главный претендент на золотой мяч!
    Нам же на это намекают, сливая нам типа предварительные голосования...
    Цирк!
    По нормальному я вообще не понимаю, что делает Месси в этом сезоне в списке претендентов на мяч?
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 30.10.2021 16:00
    0
    Не удивительно. Он деревянный.
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    Paha_Dnipro
    Paha_Dnipro, 30.10.2021 15:09
    0
    Лакмусовая бумага начинает проявляться!
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    Barsa_che
    Barsa_che, 30.10.2021 16:07
    -1
    Месси в этом сезоне: В составе сборной Аргентины выиграл кубок Америки, где в финале обыграли сборную Бразилии на ихнем поле, Месси был лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим игроком турнира! В составе Барселоны, в 35 матчах забил 30 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании! В составе Барселоны выиграл кубок Испании! Уже в составе ПСЖ, в 3 матчах лиги чемпионов, Месси забил 3 мяча!
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    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 30.10.2021 16:04
    -1
    ПСЖ не его команда. В ней Месси не будет играть так ярко, как в Барселоне. Другая игра, другие установки.
    А жаль.
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