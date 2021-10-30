Месси получил худшую оценку за матч ПСЖ – Лилль

Вчера ПСЖ в 12-м туре Лиги 1 дома обыграл «Лилль» со счетом 2:1. Лионель Месси вышел в основе ПСЖ на матч, но уже в перерыве был заменен.
Главный тренер парижан Маурицио Почеттино заявил, что причина замены в том, что Месси испытывал дискомфорт. Так или иначе, форвард первый тайм провалил.
В итоге, от авторитетного издания L`Equipe Месси, вместе с партнером по команде Джорджиньо Вейналдумом, получил самую низкую оценку за матч – всего 3 балла из 10.
В нынешнем сезоне Месси провел 5 матчей в Лиге 1, однако до сих пор не забил ни одного гола.
Источник — L'Equipe
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Нам же на это намекают, сливая нам типа предварительные голосования...
Цирк!
По нормальному я вообще не понимаю, что делает Месси в этом сезоне в списке претендентов на мяч?
А жаль.
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