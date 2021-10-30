Месси получил худшую оценку за матч ПСЖ – Лилль

Вчера ПСЖ в 12-м туре Лиги 1 дома обыграл «Лилль» со счетом 2:1. Лионель Месси вышел в основе ПСЖ на матч, но уже в перерыве был заменен.

Главный тренер парижан Маурицио Почеттино заявил, что причина замены в том, что Месси испытывал дискомфорт. Так или иначе, форвард первый тайм провалил.

В итоге, от авторитетного издания L`Equipe Месси, вместе с партнером по команде Джорджиньо Вейналдумом, получил самую низкую оценку за матч – всего 3 балла из 10.

В нынешнем сезоне Месси провел 5 матчей в Лиге 1, однако до сих пор не забил ни одного гола.