В субботу, 30-го октября, состоится поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и «Динамо».
Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко, начало в 14:00.
«Мариуполь» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Украинской Премьер-лиги.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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