В субботу, 30-го октября, состоится поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и «Динамо».

Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко, начало в 14:00.

«Мариуполь» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Украинской Премьер-лиги.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Динамо», за которой можно следить здесь.