Петровский «Ингулец» на стадионе «Зирка» принимает ровненский «Верес» в поединке 13 тура чемпионата Украины. Матч состоится 30.10.2021. Начало игры в 19:30.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
«Ингулец» – «Верес». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
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