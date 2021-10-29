18-летний Карлос Алькарас вышел в дебютный полуфинал турнира ATP 500

Еще один прорыв юного испанца

  • 29.10.2021 18:15
  • 211 просмотров
  • 0 комментариев
18-летний Карлос Алькарас вышел в дебютный полуфинал турнира ATP 500
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№42 ATP) пробился в полуфинал хардового турнира ATP Tour 500, который проходит в Австрии.
 
В матче 1/4 финала 18-летний испанец обыграл седьмую ракетку мира Маттео Берреттини.
 
Вена. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:1, 6:7(2), 7:6(5)
 
Для Алькараса это дебютный выход в полуфинал турнира такой категории, ранее он побеждал на грунтовых соревнованиях ATP Tour 250 в Умаге.
 
В текущем сезоне Карлос уже обыгрывал соперника из первой десятки. На US Open-2021 он остановил грека Стефаноса Циципаса и вошел в восьмерку лучших по итогам соревнований.

Алькарас стал самым юным участником полуфинальной стадии в Вене со времен Роджереа Федерера в 1999 году.
 
Следующий соперник испанца определится в матче Феликс Оже-Альяссим – Александр Зверев. 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности