18-летний Карлос Алькарас вышел в дебютный полуфинал турнира ATP 500

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№42 ATP) пробился в полуфинал хардового турнира ATP Tour 500, который проходит в Австрии.



В матче 1/4 финала 18-летний испанец обыграл седьмую ракетку мира Маттео Берреттини.



Вена. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:1, 6:7(2), 7:6(5)



Для Алькараса это дебютный выход в полуфинал турнира такой категории, ранее он побеждал на грунтовых соревнованиях ATP Tour 250 в Умаге.



В текущем сезоне Карлос уже обыгрывал соперника из первой десятки. На US Open-2021 он остановил грека Стефаноса Циципаса и вошел в восьмерку лучших по итогам соревнований.

Алькарас стал самым юным участником полуфинальной стадии в Вене со времен Роджереа Федерера в 1999 году.



Следующий соперник испанца определится в матче Феликс Оже-Альяссим – Александр Зверев.