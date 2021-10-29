18-летний Карлос Алькарас вышел в дебютный полуфинал турнира ATP 500

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№42 ATP) пробился в полуфинал хардового турнира ATP Tour 500, который проходит в Австрии.
В матче 1/4 финала 18-летний испанец обыграл седьмую ракетку мира Маттео Берреттини.
Вена. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:1, 6:7(2), 7:6(5)
Для Алькараса это дебютный выход в полуфинал турнира такой категории, ранее он побеждал на грунтовых соревнованиях ATP Tour 250 в Умаге.
В текущем сезоне Карлос уже обыгрывал соперника из первой десятки. На US Open-2021 он остановил грека Стефаноса Циципаса и вошел в восьмерку лучших по итогам соревнований.
Алькарас стал самым юным участником полуфинальной стадии в Вене со времен Роджереа Федерера в 1999 году.
Следующий соперник испанца определится в матче Феликс Оже-Альяссим – Александр Зверев.
BREAKTHROUGH!@alcarazcarlos03 reaches a first-ever ATP 500 semi-final, taking out Berrettini 6-1 6-7 7-6 after a wild deciding set 🙌#ErsteBankOpen pic.twitter.com/j8kNq7R8tS— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2021
Источник — Sport.ua
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