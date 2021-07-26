18-летний Карлос Алькарас выиграл дебютный титул ATP

Испанец в финале соревнований в Умаге обыграл опытного француза Ришара Гаске

  • 26.07.2021 07:42
  • 105 просмотров
  • 0 комментариев
18-летний Карлос Алькарас выиграл дебютный титул ATP
© ATP. Карлос Алькарас

Состоялся финал в рамках грунтового турнира ATP Tour 250 в хорватском Умаге.
 
18-летний испанец Карлос Алькарас в матче за титул обыграл опытного француза Ришара Гаске.
 
Умаг. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 6:2, 6:2
 
Для Алькараса этот титул стал первым в карьере на уровне ATP. Карлос считается самым перспективным грунтовиком в мужском туре.

Читайте также: Рууд и Норри выиграли турниры ATP в Гштаде и Лос-Кабосе

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности