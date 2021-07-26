18-летний Карлос Алькарас выиграл дебютный титул ATP

Состоялся финал в рамках грунтового турнира ATP Tour 250 в хорватском Умаге.
18-летний испанец Карлос Алькарас в матче за титул обыграл опытного француза Ришара Гаске.
Умаг. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 6:2, 6:2
Для Алькараса этот титул стал первым в карьере на уровне ATP. Карлос считается самым перспективным грунтовиком в мужском туре.
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Источник — Sport.ua
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