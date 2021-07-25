Рууд и Норри выиграли турниры ATP в Гштаде и Лос-Кабосе

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP Tour 250.



В Швейцарии победу одержал Каспер Рууд, для которого это уже четвертый трофей на грунте.



В Мексике на харде победил британец Камерон Норри, для которого это был дебютный титул.



Гштад. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Уго Гастон (Франция) – 6:3, 6:2



Лос-Кабос. Финал

Кэмерон Норри (Великобритания) – Брендон Накашима (США) – 6:2, 6:2